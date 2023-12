Zhejiang Wanma Aktie: Ist das wirklich normal?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt das aktuelle KGV von Zhejiang Wanma 18. Dies zeigt, dass das Unternehmen aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist, und die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Zhejiang Wanma im vergangenen Jahr eine Rendite von 17,3 Prozent erzielt, was 17,89 Prozent über dem Durchschnitt im Sektor "Industrie" liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite der Branche "Elektrische Ausrüstung" liegt das Unternehmen aktuell um 18,29 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie insgesamt eine Bewertung von "Gut".

Die Dividendenrendite von Zhejiang Wanma liegt derzeit bei 0,46 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 1,48 liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung der Dividendenpolitik des Unternehmens.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und zeigt, dass Zhejiang Wanma in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv diskutiert wurde. Allerdings war in den letzten ein, zwei Tagen eine Zunahme negativer Themen zu beobachten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält das Unternehmen insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.