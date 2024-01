Zhejiang Wanma Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde das Unternehmen mehr als üblich diskutiert und erhielt zunehmend Aufmerksamkeit von den Anlegern, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die Dividendenrendite von Zhejiang Wanma beträgt derzeit 0,46 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt ("Elektrische Ausrüstung") von 1,5 % als "Schlecht" eingestuft wird.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Wanma liegt bei 18, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt liegt und somit eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe erhält. In den vergangenen 12 Monaten erzielte Zhejiang Wanma eine Performance von 17,3 %, was im Vergleich zur durchschnittlichen Branchenperformance von +1,68 % zu einer Outperformance von +15,62 % führt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.