Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

In den letzten Wochen wurde bei Zhejiang Wanfeng Auto Wheel eine klare Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Das Stimmungsbild ändert sich, wenn die Mehrheit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien, die die Grundlage dieser Auswertung bilden, eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufweist. Da in diesem Fall negative Auffälligkeiten festgestellt wurden, wird dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde jedoch eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Zusammenfassend erhält Zhejiang Wanfeng Auto Wheel daher in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Kriterien liegt das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Zhejiang Wanfeng Auto Wheel mit 22,82 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt (0 Prozent). Die Branche "Automatische Komponenten" weist einen Wert von 0 auf. Die Aktie wird somit als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Zhejiang Wanfeng Auto Wheel liegt bei 7,16, womit die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 14, was als Indikator für eine überverkaufte Situation gilt und ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut" vergeben.

Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Wanfeng Auto Wheel-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen derzeit bei 6,18 CNH liegt. Damit liegt der letzte Schlusskurs (14,43 CNH) deutlich darüber (Unterschied +133,5 Prozent), was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch für den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (7,46 CNH) liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+93,43 Prozent), wodurch die Aktie erneut ein "Gut"-Rating erhält. Somit wird die Zhejiang Wanfeng Auto Wheel-Aktie für die einfache Charttechnik insgesamt mit einem "Gut"-Rating versehen.