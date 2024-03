Zhejiang Wanfeng Auto Wheel Aktie: Eine neue Chance!

Die Zhejiang Wanfeng Auto Wheel hat in den letzten 50 Tagen einen Kurs von 11,36 CNH erreicht, was einer Steigerung um +87,15 Prozent vom gleitenden Durchschnitt (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 +93,2 Prozent, was zu einer Einstufung von "Gut" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche hat die Zhejiang Wanfeng Auto Wheel in den letzten 12 Monaten eine Performance von 24,4 Prozent erzielt, während der Branchendurchschnitt um -10,51 Prozent gefallen ist. Dies bedeutet eine Outperformance von +34,91 Prozent im Branchenvergleich. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite im letzten Jahr bei -12,58 Prozent, wobei die Zhejiang Wanfeng Auto Wheel 36,98 Prozent darüber lag. Diese Überperformance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden hat die Zhejiang Wanfeng Auto Wheel derzeit eine Dividendenrendite von 2,08 Prozent, was etwas höher ist als der Branchendurchschnitt von 1,63 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Wanfeng Auto Wheel beträgt 22, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0. Damit wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als "Neutral" eingestuft, da sie weder unter- noch überbewertet ist.