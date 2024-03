Zhejiang VIE Science Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Aktienkurs von Zhejiang Vie Science & hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 21,87 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um -12,3 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Zhejiang Vie Science & eine Outperformance von +34,17 Prozent im Branchenvergleich erzielt hat. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -13,56 Prozent, und Zhejiang Vie Science & übertraf diesen Durchschnittswert um 35,43 Prozent. Aufgrund der Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Vie Science & beträgt derzeit 23, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Automatische Komponenten", die im Durchschnitt ein KGV von 0 haben, bedeutet, dass Zhejiang Vie Science & aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet ist. In dieser Kategorie erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Dividendenrendite von Zhejiang Vie Science & beträgt derzeit 0,72 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert (0,57) für diese Aktie. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher von unseren Analysten als "Neutral" bewertet.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Vie Science &-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 11,41 CNH liegt, während der letzte Schlusskurs bei 12,68 CNH liegt, was einer Abweichung von +11,13 Prozent entspricht. Auf Basis dieses Wertes erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (11,27 CNH) zeigt eine Abweichung von +12,51 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Zhejiang Vie Science &-Aktie daher auch bei der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.