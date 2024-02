Zhejiang VIE Science Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass die Aktie von Zhejiang Vie Science im vergangenen Jahr eine Rendite von 21,87 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt sie damit 34,85 Prozent über dem Durchschnitt (-12,98 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Automatische Komponenten" beträgt -11,69 Prozent, wobei Zhejiang Vie Science aktuell 33,56 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Zhejiang Vie Science &-Aktie beträgt aktuell 49, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage ergibt ein "Neutral"-Rating, da er mit 48,63 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft ist.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen überwiegend positive Meinungen und Einschätzungen zur Aktie von Zhejiang Vie Science. In den letzten Wochen wurden vermehrt positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Bewertung "Gut" führt.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Vie Science & mit 23,84 auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.