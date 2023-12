Zhejiang VIE Science Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

Zhejiang Vie Science & hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,6 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 1,52 Prozent liegt. Da die Differenz zum Durchschnitt mit 0,93 Prozent nicht allzu groß ist, wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft. Die Dividendenrendite ist ein börsentäglich schwankender Wert, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass die Zhejiang Vie Science &-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating erhält. Der längerfristige gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 10,86 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 10,79 CNH liegt, was einer Abweichung von -0,64 Prozent entspricht. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (10,79 CNH) unter dem gleitenden Durchschnitt (12,83 CNH) um -15,9 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Im fundamentalen Bereich weist die Zhejiang Vie Science &-Aktie ein aktuelles Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,04 auf, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt hat die Zhejiang Vie Science &-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 40,82 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt um 13,1 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +27,72 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor hat die Aktie mit einer Überperformance von 33,93 Prozent ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erreicht.