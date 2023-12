Zhejiang VIE Science Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Das Anleger-Sentiment für Zhejiang Vie Science & basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über das Unternehmen gesprochen. Positive Themen dominierten an drei Tagen, während an vier Tagen negative Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonderen positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Bewertung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" erzielte Zhejiang Vie Science & eine Rendite von 40,82 Prozent, was mehr als 33 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" verzeichnete eine mittlere Rendite von 12,82 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Zhejiang Vie Science & mit 28,01 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Zhejiang Vie Science & verläuft derzeit bei 10,8 CNH, was die Aktie eine "Gut"-Einstufung einbringt, da der Aktienkurs selbst bei 11,81 CNH lag und somit einen Abstand von +9,35 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie jedoch mit einer Differenz von -8,38 Prozent und somit einem "Schlecht"-Signal zurück. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

Die Dividendenrendite von Zhejiang Vie Science & beträgt 0,6 Prozent, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt von 1,49 Prozent liegt. Daher wird die Aktie derzeit neutral bewertet.

Die Informationen basieren auf dem Anleger-Sentiment, der Branchenvergleich Aktienkurs, der technischen Analyse und der Dividendenrendite, und dienen nur zu Informationszwecken.