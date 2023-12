Zhejiang VIE Science Aktie: Alles nur Schall und Rauch?

Weitere Suchergebnisse zu "Verizon":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber gibt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der Zhejiang Vie Science &-Aktie beträgt aktuell 69, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist die Aktie weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Zhejiang Vie Science & beträgt derzeit 0,6 %, was nur leicht unter dem Branchendurchschnitt ("Automatische Komponenten") von 1,5 % liegt. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Zhejiang Vie Science & in den letzten 12 Monaten eine Performance von 40,82 % erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche im Durchschnitt nur um 12,36 % gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +28,46 % im Branchenvergleich und führt zu einer "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz rund um Zhejiang Vie Science & weisen auf eine erhöhte Aktivität und eine positive Stimmungsänderung hin, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung in diesem Punkt führt. Insgesamt ergibt die Analyse somit ein "Neutral"-Rating in Bezug auf den RSI, eine "Neutral"-Einstufung bezüglich der Dividenden und eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Aktienkursentwicklung und das Sentiment der Anleger.