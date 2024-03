Zhejiang United Investment Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der Zhejiang United Investment-Aktie hat in den letzten 7 Tagen den Wert 100 erreicht, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 63,64, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder über- noch unterkauft ist. Dementsprechend wird sie als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Zhejiang United Investment.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien gab es zuletzt weder besonders positive noch negative Diskussionen über die Aktie von Zhejiang United Investment. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Zhejiang United Investment-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -47,06 Prozent erzielt, was 39,9 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" beträgt -8,2 Prozent, und Zhejiang United Investment liegt aktuell 38,86 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.

Investoren, die in die Aktie von Zhejiang United Investment investieren, können bei einer Dividendenrendite von 0 % einen geringeren Ertrag von 6,32 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Aufgrund dieser niedrigeren Dividendenausschüttung wird die Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht" bewertet.