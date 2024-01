Zhejiang United Investment Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die technische Analyse der Zhejiang United Investment-Aktie zeigt gemischte Bewertungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine Abweichung von -23,33 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu zeigt die Analyse der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +15 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7-Tage-Basis zeigt, dass die Zhejiang United Investment-Aktie momentan überkauft ist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen keine Überkauft- oder Überverkauft-Situation und führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse erreichte die Zhejiang United Investment-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -46,51 Prozent, was eine Underperformance von -40,96 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite 41,5 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Abschließend zeigt die Dividendenanalyse, dass die Zhejiang United Investment-Aktie im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Ausschüttung aufweist, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.