Zhejiang Unifull Industrial Fiber Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Aktienkurs von Zhejiang Unifull Industrial Fiber verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,06 Prozent, was 30,67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,61 Prozent liegt. Im Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt die mittlere jährliche Rendite 4,52 Prozent, wobei Zhejiang Unifull Industrial Fiber aktuell 28,58 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In technischer Hinsicht verläuft die 200-Tage-Linie der Zhejiang Unifull Industrial Fiber derzeit bei 6,63 CNH, was einem Abstand von -23,83 Prozent zum aktuellen Aktienkurs von 5,05 CNH entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) weist die Aktie mit einer Differenz von -7,17 Prozent ein "Schlecht"-Signal auf. Daher lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse ebenfalls "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt eine Überkaufsituation, da er bei 70,27 liegt, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 69, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Schlecht".

Die Stimmung der Anleger gegenüber Zhejiang Unifull Industrial Fiber wird hingegen positiv bewertet. Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare in sozialen Medien überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen aufgegriffen wurden. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft.