Zhejiang Unifull Industrial Fiber Aktie: Das ist ein Alarmsignal!

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, bewertet die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Zhejiang Unifull Industrial Fiber liegt bei 50,31, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 65, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Zhejiang Unifull Industrial Fiber notiert aktuell bei 3,78 CNH, was einem Rückgang von 19,92 Prozent gegenüber dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage (GD50) entspricht. Dies führt zu einer kurzfristigen Einstufung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie ebenfalls als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -39,23 Prozent beträgt. Die charttechnische Analyse ergibt somit für beide Zeiträume insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Dividendenrendite der Zhejiang Unifull Industrial Fiber liegt aktuell bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,76 Prozent liegt. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Zhejiang Unifull Industrial Fiber von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt ergibt somit eine "Gut"-Einstufung.