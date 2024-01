Zhejiang Unifull Industrial Fiber Aktie: Viel Lärm um nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Genetic Technologies":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Zhejiang Unifull Industrial Fiber-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 51, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie hier überkauft ist, wodurch sie ein "Schlecht"-Rating erhält.

Bezüglich des Aktienkurses hat die Zhejiang Unifull Industrial Fiber in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,06 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche eine Underperformance von -28,53 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite 30,43 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung für das Anleger-Sentiment führt. Die Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Zhejiang Unifull Industrial Fiber ausgetauscht.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie auf Basis des gleitenden Durchschnitts der Schlusskurse der letzten 200 und 50 Handelstage jeweils ein "Schlecht"-Rating erhält, da der letzte Schlusskurs jeweils deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt liegt.

Insgesamt ergibt die Analyse der verschiedenen Faktoren somit mehrheitlich ein "Schlecht"-Rating für die Zhejiang Unifull Industrial Fiber-Aktie.