Zhejiang Unifull Industrial Fiber Aktie: Das Vertrauen entzogen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies geschieht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt werden. Betrachtet man den RSI der Zhejiang Unifull Industrial Fiber-Aktie der letzten 7 Tage, so ergibt sich ein Wert von 51. Dies deutet darauf hin, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist und daher von uns ein "Neutral"-Rating erhält. Eine Betrachtung des RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine Überkauftheit der Zhejiang Unifull Industrial Fiber-Aktie, wodurch sie von uns mit einem "Schlecht"-Rating versehen wird.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Zhejiang Unifull Industrial Fiber-Aktie der letzten 200 Handelstage zeigt einen aktuellen Wert von 6,6 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 5,03 CNH liegt, was einem Unterschied von -23,79 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse bewerten wir die Aktie ebenfalls als "Schlecht". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (5,44 CNH) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating für die Aktie führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Zhejiang Unifull Industrial Fiber-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -24,06 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche im Durchschnitt um 4,47 Prozent gestiegen sind. Dies führt zu einer Underperformance von -28,53 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Zyklische Konsumgüter"-Sektors (6,37 Prozent Rendite) liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 30,43 Prozent schlecht.

Was die Dividende betrifft, so weist die Zhejiang Unifull Industrial Fiber-Aktie eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" verzeichnet eine durchschnittliche Dividendenrendite von 2 Prozent. Daher wird die Aktie von der Redaktion als unrentables Investment eingestuft und erhält ein "Schlecht"-Rating.