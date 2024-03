Zhejiang Unifull Industrial Fiber Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die Dividende von Zhejiang Unifull Industrial Fiber ist derzeit im Verhältnis zum Aktienkurs negativ, was einer Differenz von -2,61 Prozent zum Branchendurchschnitt entspricht. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Zhejiang Unifull Industrial Fiber. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung von unserer Redaktion.

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhejiang Unifull Industrial Fiber zeigt mit einem Wert von 42,86 eine "Neutral"-Einstufung. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, deutet auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Zhejiang Unifull Industrial Fiber im letzten Jahr eine Rendite von -40,77 Prozent erzielt, was 32,46 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt die Aktie 30,25 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.