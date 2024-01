Zhejiang Tony Electronic Aktie: So nicht zu erwarten!

Der Aktienkurs von Zhejiang Tony Electronic hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -35,47 Prozent erzielt, was mehr als 37 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der "Industrie" liegt. Auch im Vergleich zur "Elektrische Ausrüstung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 1,68 Prozent aufweist, liegt die Rendite von Zhejiang Tony Electronic mit 37,15 Prozent deutlich darunter. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger in den letzten Tagen neutral, jedoch wurde verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Zhejiang Tony Electronic diskutiert. Daher wurde die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zhejiang Tony Electronic-Aktie sowohl auf 7- (73,32 Punkte) als auch auf 25-Tage-Basis (72,57 Punkte) aktuell überkauft ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Tony Electronic-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 39,12 CNH. Der letzte Schlusskurs (31,44 CNH) weicht somit um -19,63 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 38,33 CNH und einer Abweichung von -17,98 Prozent eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt erhält die Zhejiang Tony Electronic-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Schlecht"-Rating.