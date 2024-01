Zhejiang Tony Electronic Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Die Zhejiang Tony Electronic-Aktie zeigt laut einer technischen Analyse eine negative Entwicklung. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 39,12 CNH, während der letzte Schlusskurs bei 31,44 CNH liegt, was einer Abweichung von -19,63 Prozent entspricht.

Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 38,33 CNH unter dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -17,98 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Die Diskussionsintensität über die Zhejiang Tony Electronic-Aktie ist erhöht, was auf eine starke Aktivität im Netz hinweist und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Allerdings hat die Rate der Stimmungsänderung eine negative Entwicklung gezeigt, was zu einer Einschätzung als "Schlecht"-Wert führt.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral. Jedoch gab es verstärkte negative Diskussionen über das Unternehmen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Zhejiang Tony Electronic bei -35,47 Prozent, was mehr als 37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. In der "Elektrische Ausrüstung"-Branche ist die Rendite mit 37,15 Prozent ebenfalls deutlich niedriger als der Branchendurchschnitt von 1,68 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.