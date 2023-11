Zhejiang Tony Electronic Aktie: Es wird konkret!

Die technische Analyse der Zhejiang Tony Electronic-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 42,5 CNH lag, während der aktuelle Kurs bei 41,81 CNH liegt. Dies ergibt eine Abweichung von -1,62 Prozent und führt zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Kurs von 36,78 CNH, was einer Abweichung von +13,68 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis und insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz verbesserte sich die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen nahm ebenfalls zu, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Zhejiang Tony Electronic-Aktie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Zhejiang Tony Electronic-Aktie liegt bei 33 und erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 41,04 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Zhejiang Tony Electronic.

Im Branchenvergleich erzielte die Zhejiang Tony Electronic-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -35,47 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche eine Underperformance von -35,69 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 36,36 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.