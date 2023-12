Zhejiang Tengy Environmental Aktie: Nach so langer Zeit …

Weitere Suchergebnisse zu "Veru":

Die Aktie von Zhejiang Tengy Environmental bietet derzeit eine attraktive Dividendenrendite von 7,14%, was 0,83 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies könnte Anlegern einen zusätzlichen Ertrag einbringen. Die Dividenden des Unternehmens werden nur leicht höher ausgeschüttet, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken für das Unternehmen war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Das Anleger-Sentiment wird daher als neutral eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 0,93 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,85 HKD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt -8,6 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Auf der anderen Seite liegt der GD50 bei 0,76 HKD, was zu einem Abstand von +11,84 Prozent führt und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monaten keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde über das Unternehmen nicht bedeutend mehr oder weniger diskutiert als üblich, was zu einem neutralen Rating führt. Daher wird die Zhejiang Tengy Environmental-Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.