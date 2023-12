Zhejiang Tengy Environmental Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Derzeit schüttet Zhejiang Tengy Environmental nur leicht höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Maschinen. Der Unterschied beträgt 0,85 Prozentpunkte (7,14 % gegenüber 6,29 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Neutral".

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Tengy Environmental-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,94 HKD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,85 HKD liegt, was einer Abweichung von -9,57 Prozent entspricht. Die Aktie erhält damit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD. Betrachten wir den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so beträgt dieser aktuell 0,75 HKD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um 13,33 Prozent darüber liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Das Sentiment und Buzz rund um die Aktie wird anhand von Analysen aus Bankhäusern und dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet bewertet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Aktie von Zhejiang Tengy Environmental zeigt dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In fundamentalen Aspekten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) aktuell 1,71, was 97 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Maschinen) von 49 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Zhejiang Tengy Environmental auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.