Zhejiang Tengy Environmental Aktie: Ist das wirklich alles?

Weitere Suchergebnisse zu "Shenzhen Investment":

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" zeigt die Aktie von Zhejiang Tengy Environmental eine Rendite von -37,66 Prozent, was mehr als 37 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -1,03 Prozent verzeichnete, liegt Zhejiang Tengy Environmental mit 36,63 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt mit "Neutral" bewertet. Bezüglich der Intensität der Diskussionen aus dem letzten Monat lässt sich feststellen, dass die Anleger nicht bedeutend mehr oder weniger als sonst über das Unternehmen diskutiert haben. Dies führt zu einem weiteren "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Zhejiang Tengy Environmental-Aktie also ein "Neutral"-Rating.

Eine weitere Kennzahl, der Relative Strength Index (RSI), zeigt, dass die Aktie momentan weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- (Wert: 50) als auch auf 25-Tage-Basis (Wert: 35,29). Daher wird die Aktie auch in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Schließlich zeigt die Dividendenrendite, dass Zhejiang Tengy Environmental derzeit eine Dividendenrendite von 7,14 % aufweist, nur leicht höher als der Branchendurchschnitt von 6,28 %. Aufgrund der geringen Differenz von lediglich 0,86 Prozentpunkten wird auch dies als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Zhejiang Tengy Environmental in verschiedenen Bewertungskategorien als "Neutral" eingestuft wird.