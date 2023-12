Zhejiang Supor Aktie: So schnell kann es gehen

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und den Diskurs über bestimmte Aktien. Die Diskussionsintensität und die Veränderung der Stimmung in den sozialen Medien können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Für Zhejiang Supor wurde eine starke langfristige Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer positiven Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum jedoch weitgehend unverändert, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist ein wichtiger Indikator für die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Zhejiang Supor beträgt das aktuelle KGV 20, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" neutral bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und zeigt, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (Wert: 64) als auch der 25-Tage-RSI (Wert: 38,87) führen zu einer neutralen Bewertung der Zhejiang Supor-Aktie.

Im Vergleich zum Durchschnitt der Aktien im Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Zhejiang Supor-Aktie im vergangenen Jahr eine überdurchschnittliche Rendite erzielt. Auch im Vergleich zu Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" liegt die Aktie deutlich über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt positiv bewertet.