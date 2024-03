Zhejiang Supor Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den letzten Wochen gab es bei Zhejiang Supor keine signifikante Veränderung im Stimmungsbild. Die Analyse basiert auf der Tendenz der Marktteilnehmer in den sozialen Medien zu positiven oder negativen Themen. Da hier keine Besonderheiten festgestellt wurden, wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt.

Die Dividendenrendite von Zhejiang Supor liegt derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 2,66 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Zhejiang Supor derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 50,58 CNH, während der Kurs der Aktie bei 58,35 CNH liegt, was einer Abweichung von +15,36 Prozent entspricht. Auch der GD50 liegt mit 53,54 CNH um +8,98 Prozent über dem Durchschnittskurs der letzten 50 Tage. Somit erhält die Aktie insgesamt ein Rating von "Gut" in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite von Zhejiang Supor mit 2,05 Prozent um mehr als 15 Prozent darüber. Auch im Vergleich zur "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche, die eine mittlere Rendite von -13,03 Prozent aufweist, liegt Zhejiang Supor mit 15,07 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.