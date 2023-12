Zhejiang Supor Aktie: Ist es das gewesen?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Supor liegt bei 20,01, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien. Bezogen auf die Dividendenrendite schüttet das Unternehmen 2,59 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt aus, was zu einer schlechten Bewertung führt.

Die Stimmung bezüglich der Aktie war in den sozialen Medien größtenteils positiv, und die Nutzer haben überwiegend positive Themen diskutiert. Daher wird die Stimmung als gut eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 40,74 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis deutet auf ein neutrales Rating hin.

Insgesamt erhält Zhejiang Supor aufgrund dieser Analysen eine neutrale Bewertung.