Zhejiang Supor Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Zhejiang Supor liegt bei 52,63, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dieser Index indiziert die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und reicht von 0 bis 100. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 53, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Zhejiang Supor daher eine Bewertung als "Neutral".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Zhejiang Supor mit 5,64 Prozent über der durchschnittlichen Rendite von 4,79 Prozent. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Zhejiang Supor besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Zhejiang Supor beträgt aktuell 0, mit einer negativen Differenz von -2,46 Prozent zum Branchendurchschnitt. Aus diesem Grund erhält die Dividendenpolitik von Zhejiang Supor eine "Schlecht"-Bewertung von unseren Analysten.