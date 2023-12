Zhejiang Sunriver Culture Aktie: Das ist ein Hammer

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der es ermöglicht, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Der RSI der letzten 7 Tage für die Zhejiang Sunriver Culture Tourism-Aktie beträgt aktuell 43, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 36,87 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Zhejiang Sunriver Culture Tourism-Aktie.

Die Anleger-Stimmung bei Zhejiang Sunriver Culture Tourism in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses wird die Zhejiang Sunriver Culture Tourism derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 7,99 CNH, während der Kurs der Aktie bei 7,96 CNH liegt, was einer Abweichung von -0,38 Prozent entspricht. Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 7,45 CNH, was einer Abweichung von +6,85 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum als "Gut"-Wert einstuft. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein positives Bild, da sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat und das Unternehmen mehr Beachtung erfährt als üblich. Dies führt zu einem "Gut"-Rating für die Zhejiang Sunriver Culture Tourism-Aktie.