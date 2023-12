Zhejiang Sunflower Light Energy Science Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die Zhejiang Sunflower Great Health-Aktie wird in verschiedenen Kategorien bewertet, um Anlegern eine fundierte Einschätzung zu ermöglichen. In Bezug auf die Dividendenrendite liegt diese bei 0 Prozent, was lediglich 0,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt 102, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet ist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 3,23 CNH liegt. Der letzte Schlusskurs von 2,95 CNH weicht davon um -8,67 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Bei Betrachtung des Durchschnitts der letzten 50 Handelstage (3,1 CNH) liegt der letzte Schlusskurs nur um -4,84 Prozent darunter, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass der Aktienkurs eine schlechte Dynamik aufweist, mit einem RSI von 88,89 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Der RSI25 beläuft sich auf 62,64, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein "Schlecht"-Rating.

Die Bewertungen in den verschiedenen Kategorien ermöglichen Anlegern, ein umfassendes Bild von der Zhejiang Sunflower Great Health-Aktie zu erhalten und fundierte Entscheidungen zu treffen.