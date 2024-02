Zhejiang Starry Pharmaceutical, tut es schon wieder!

Die Zhejiang Starry Pharmaceutical verzeichnet einen gleitenden Durchschnittskurs von 15,01 CNH, während der aktuelle Kurs bei 9,95 CNH liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von -33,71 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 12,72 CNH, was einer Distanz von -21,78 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Zhejiang Starry Pharmaceutical in den vergangenen Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine verringerte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gefallendes Interesse der Marktteilnehmer hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in dieser Hinsicht mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 41,97, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 70, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie daher in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse verzeichnet Zhejiang Starry Pharmaceutical eine Rendite von -49,29 Prozent, was mehr als 28 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Auch im Vergleich zur "Arzneimittel"-Branche mit einer mittleren Rendite von -18,51 Prozent liegt die Aktie mit 30,78 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.