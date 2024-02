Zhejiang Starry Pharmaceutical Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich positiv gegenüber Zhejiang Starry Pharmaceutical eingestellt waren. Es gab insgesamt sechs positive und zwei negative Tage, während an sechs Tagen keine eindeutige Richtung zu erkennen war. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Zhejiang Starry Pharmaceutical daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die Kommunikation im Netz hat die Aktie von Zhejiang Starry Pharmaceutical in den vergangenen Monaten wenig Aktivität gezeigt. Daher erhält sie in diesem Bereich die Einschätzung "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Zhejiang Starry Pharmaceutical daher als "Schlecht" bewertet.

Aus technischer Sicht ist der Kurs von Zhejiang Starry Pharmaceutical mit 9,24 CNH inzwischen -29,41 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage lautet die Einstufung ebenfalls "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -38,93 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie für beide Zeiträume insgesamt als "Schlecht" eingestuft.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Zhejiang Starry Pharmaceutical bei -49,29 Prozent, was mehr als 30 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Arzneimittel"-Branche hat in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -16,72 Prozent verzeichnet, wobei Zhejiang Starry Pharmaceutical mit 32,57 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie für das vergangene Jahr.