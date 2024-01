Zhejiang Starry Pharmaceutical Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu bewerten, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Zhejiang Starry Pharmaceutical liegt der 7-Tage-RSI aktuell bei 84,87 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 82,2 eine Überkaufsituation an. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Zhejiang Starry Pharmaceutical-Aktie ergibt sich ein Wert von 15,89 CNH für die letzten 200 Handelstage. Da der letzte Schlusskurs mit 13,27 CNH deutlich darunter liegt, wird die Aktie auf dieser Basis ebenfalls als "Schlecht" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt mit 15,04 CNH und einem letzten Schlusskurs unter diesem Wert eine negative Entwicklung, die zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger, die sich in den sozialen Medien widerspiegelt, ist ebenfalls überwiegend negativ. Negative Themen wurden in den letzten zwei Tagen verstärkt diskutiert, was zu einer weiteren Einstufung der Aktie als "Schlecht" hinsichtlich der Stimmung führt.

In einem Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass Zhejiang Starry Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -34,73 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche aufweist. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite signifikant unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem weiteren "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.