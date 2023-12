Zhejiang Starry Pharmaceutical Aktie: Wird es wirklich dazu kommen?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an und wird durch das Verhältnis von Aufwärtsbewegungen zu Gesamtbewegungen berechnet. Für die Zhejiang Starry Pharmaceutical liegt der RSI bei 96,1, was auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 84, was ebenfalls auf eine überkaufte Situation hinweist und zu einer Bewertung als "Schlecht" führt.

Im Branchenvergleich erzielte die Zhejiang Starry Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,97 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche eine Underperformance von -14,86 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite mit -2,59 Prozent unterdurchschnittlich, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Das Stimmungsbild rund um die Zhejiang Starry Pharmaceutical wurde anhand von Analysen aus Bankhäusern, langfristigen Stimmungsbildern von Investoren und Diskussionen im Internet untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf und entspricht somit einem "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie von Zhejiang Starry Pharmaceutical bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt ergaben, dass über die Zhejiang Starry Pharmaceutical in den letzten zwei Wochen eher neutral diskutiert wurde. Dies führt zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers und insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Aktie.