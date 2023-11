Zhejiang Starry Pharmaceutical Aktie: Pleite oder Chance?

Basierend auf dem Relative Strength Index ist die Aktie der Zhejiang Starry Pharmaceutical als Neutral-Titel eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Zhejiang Starry Pharmaceutical-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 55,29, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein Wert für den RSI25 von 33,84, der eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für die Stimmung und eine "Schlecht"-Bewertung für die Diskussionsstärke. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen über die Aktie von Zhejiang Starry Pharmaceutical veröffentlicht. Allerdings gab es in den letzten Tagen besonders viele negative Themen rund um das Unternehmen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die technische Analyse ist die Zhejiang Starry Pharmaceutical-Aktie derzeit +3,77 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral" führt. Im Vergleich dazu ist die Einstufung auf Basis der vergangenen 200 Tage jedoch "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -5,33 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Neutral" eingestuft.