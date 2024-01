Zhejiang Starry Pharmaceutical Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD) der Zhejiang Starry Pharmaceutical bei 15,98 CNH liegt, während der Kurs der Aktie selbst bei 13,26 CNH liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -17,02 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt derzeit bei 15,19 CNH, was einer Abweichung von -12,71 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Schlecht".

In Bezug auf die Anlegerbewertung wurde die Zhejiang Starry Pharmaceutical in den letzten zwei Wochen von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral eingestuft. Trotzdem wurden in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammenfassend ergibt sich daher eine neutrale Einstufung der Anleger-Stimmung.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Für Zhejiang Starry Pharmaceutical wurde eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist jedoch negativ, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Zhejiang Starry Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -34,73 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche hatte, die im Durchschnitt um 0,34 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Aktie sogar um 32,94 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich zu einem "Schlecht"-Rating.