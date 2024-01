Zhejiang Starry Pharmaceutical Aktie: Ist das wirklich alles?

In den letzten zwei Wochen wurde Zhejiang Starry Pharmaceutical von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, wie unsere Redaktion aus den verschiedenen Kommentaren und Beiträgen herausgefunden hat. In den letzten Tagen wurden jedoch hauptsächlich negative Themen rund um den Wert diskutiert. Dadurch ergibt sich insgesamt eine neutrale Anleger-Stimmung. Auch das Stimmungsbild hat sich in den letzten Wochen negativ verändert, was darauf hinweist, dass die Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders negativen Themen haben. Die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl der Beiträge, zeigt jedoch keine signifikanten Unterschiede. Im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,97 Prozent erzielt, was 13,12 Prozent unter dem Durchschnitt im Gesundheitspflege-Sektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Arzneimittel-Branche beträgt 0,42 Prozent, wobei Zhejiang Starry Pharmaceutical aktuell 15,39 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als schlecht bewertet. Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Zhejiang Starry Pharmaceutical zeigt auf 7-Tage-Basis an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als überkauft eingestuft. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein schlechtes Rating in diesem Bereich.

