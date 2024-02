Zhejiang Southeast Space Frame Aktie: Ein wahrer Champion!

Die Zhejiang Southeast Space Frame-Aktie hat in der technischen Analyse keine guten Bewertungen erhalten. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der der letzten 50 Handelstage liegen unter dem aktuellen Kurs, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch im Branchenvergleich schneidet das Unternehmen gut ab, mit einer Rendite von -13,13 Prozent im Vergleich zu -20,99 Prozent bei anderen Unternehmen der "Bauwesen"-Branche. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In der fundamentalen Analyse wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 34,81 sich auf ähnlichem Niveau wie der Branchendurchschnitt bewegt.

Die Relative Strength Index (RSI) Analyse zeigt gemischte Ergebnisse. Der 7-Tage-RSI deutet darauf hin, dass die Aktie momentan überverkauft ist, während der 25-Tage-RSI neutral ist. Insgesamt erhält das Unternehmen eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.