Zhejiang Southeast Space Frame Aktie: So kann man sich irren!

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung bezüglich Zhejiang Southeast Space Frame deutlich verschlechtert. Unsere Analyse zeigt, dass die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhalten hat, da starke negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation festgestellt wurden. Gleichzeitig wurde eine erhöhte Diskussionsstärke in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung, insgesamt jedoch eine "Schlecht"-Bewertung.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Bauwesen"-Branche hat Zhejiang Southeast Space Frame in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -14,33 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Aktie mit einer Rendite von -14,31 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält sie in diesem Bereich ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Mit einer Dividendenrendite von 1,78 Prozent liegt Zhejiang Southeast Space Frame leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,48 Prozent. Aufgrund der geringen Differenz erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Gesamtbewertung für Zhejiang Southeast Space Frame ergibt sich somit aus den einzelnen Bewertungskategorien und zeigt eine überwiegend negative Tendenz.