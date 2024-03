Zhejiang Southeast Space Frame Aktie: Gigantischer Hammer!

Die Dividendenrendite von Zhejiang Southeast Space Frame wird derzeit auf 1,78 Prozent bezogen auf das Kursniveau angegeben, was 1,27 Prozent über dem Durchschnitt von 0,51 liegt. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik als "Gut". Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) des Unternehmens beträgt 34, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen neutral ist. Der Relative Strength Index (RSI) liegt bei 53,85 und der RSI25 bei 55, was auf eine neutrale Marktsituation hinweist. Insgesamt wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft. Im Vergleich zum Industriedurchschnitt hat die Aktie eine Rendite von -13,13 Prozent erzielt, was 5,35 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für die Branche "Bauwesen" beträgt -19,04 Prozent, und Zhejiang Southeast Space Frame übertrifft diesen Wert um 5,92 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

