Zhejiang Southeast Space Frame Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

In den sozialen Medien wurde in den vergangenen vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes für die Zhejiang Southeast Space Frame-Aktie verzeichnet, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt keine Veränderung, was zu einem insgesamt negativen Rating führt.

Die Analysten haben zudem festgestellt, dass die Stimmung in den sozialen Medien überwiegend negativ ist und in den letzten zwei Tagen vor allem negative Themen diskutiert wurden. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 1,78 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 1,51 Prozent liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung.

Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -13,13 Prozent erzielt, was 14,2 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Industrie" liegt. Im Branchenvergleich "Bauwesen" liegt die Rendite von Zhejiang Southeast Space Frame sogar 14,35 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.