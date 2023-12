Zhejiang Southeast Space Frame Aktie: Ganz ruhig bleiben!

Der Aktienkurs von Zhejiang Southeast Space Frame hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -16,33 Prozent erzielt, was eine Unterperformance von -15,37 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Bauwesen"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor lag die Rendite des Unternehmens um 15,73 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden können Investoren, die derzeit in die Aktie von Zhejiang Southeast Space Frame investieren, bei einer Dividendenrendite von 1,78 % einen Mehrertrag von 0,29 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielen. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung für die Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Bei der technischen Analyse ist der Aktienkurs von Zhejiang Southeast Space Frame derzeit -0,52 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -10,24 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) beträgt der 7-Tage-RSI derzeit 40,74 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 52,5, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" für diesen Punkt der Analyse bewertet.