Zhejiang Shuanghuan Driveline Aktie: Es geht auch anders!

Die technische Analyse der Zhejiang Shuanghuan Driveline-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von -6,54 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt bei 26,47 CNH, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich erzielte die Zhejiang Shuanghuan Driveline-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -3,11 Prozent. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Automatische Komponenten"-Branche bedeutet dies eine Underperformance von -16,81 Prozent. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite 9,5 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Zhejiang Shuanghuan Driveline neutral diskutiert, während es in den letzten ein, zwei Tagen vor allem positive Themen gab. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der 7-Tage-RSI (30,92 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (55,74) führen zu diesem Ergebnis.

Zusammenfassend erhält die Zhejiang Shuanghuan Driveline-Aktie in verschiedenen Kategorien ein "Neutral"-Rating.