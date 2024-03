Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Aktie: Jetzt ist alles möglich

Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical hat eine Dividende von 1,37 % ausgezahlt, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Persönliche Produkte (1,93 %) nur leicht niedriger ist. Die Differenz beträgt 0,56 Prozentpunkte, daher wird die Einstufung der Ausschüttung als "Neutral" betrachtet.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in Bezug auf das Unternehmen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Gut" bewertet, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Der Aktienkurs von Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -39,02 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Persönliche Produkte"-Branche im Durchschnitt um -22,86 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical eine Underperformance von -16,16 Prozent aufweist. Im "Verbrauchsgüter"-Sektor betrug die mittlere Rendite -22,75 Prozent, und Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical lag 16,27 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Um zu beurteilen, ob die Aktie von Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) verwendet. Der kurzfristige 7-Tage-RSI liegt bei 58,61 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI (RSI25) liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 56,17. Daher wird Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical auch für diesen Punkt unserer Analyse mit "Neutral" bewertet.