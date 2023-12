Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical Aktie: Anleger sollten dies wissen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. Dadurch kann er anzeigen, ob eine Aktie überkauft oder unterkauft ist. Der RSI der Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 45. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 79,36, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Aus diesem Grund wird das Wertpapier als "Schlecht" eingestuft, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical bei 23. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Persönliche Produkte" (KGV von 0) liegt die Aktie auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt. Daher wird die Aktie als weder unterbewertet noch überbewertet eingestuft und erhält eine "Neutral"-Bewertung.

Die Diskussionsintensität im Internet kann das Sentiment für Aktien verstärken oder verändern. Bei Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical wurde eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine positive Veränderung, was zu einem insgesamt positiven Stimmungsbild für das Unternehmen führt.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Zhejiang Shouxiangu Pharmaceutical einen Wert von 1,19 Prozent auf, was etwas niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 1,53 Prozent. Aufgrund dieser geringen Differenz wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite ein sich täglich ändernder Wert ist, der sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.