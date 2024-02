Zhejiang Shibao Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Automobilzulieferer Zhejiang Shibao wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 27,71 bewertet, was über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Automatische Komponenten" weist im Vergleich dazu einen Wert von 14,15 auf. Dies zeigt, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht überbewertet ist.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Zhejiang Shibao mit 0 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 5,13 Prozent. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche eher unrentabel ist.

Wenn es um die Performance der Aktie geht, hat Zhejiang Shibao in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 6,08 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Branche "Automatische Komponenten" im Durchschnitt um -14 Prozent gefallen. Dies bedeutet eine Outperformance von +20,08 Prozent für Zhejiang Shibao im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Zhejiang Shibao um 10,9 Prozent über dem Durchschnitt.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die Zhejiang Shibao-Aktie sowohl aus langfristiger als auch aus kurzfristiger Sicht gemischte Signale sendet. Der 200-Tage-Durchschnitt liegt bei 2,27 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 1,96 HKD liegt, was einer Abweichung von -13,66 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Basis. Auf der anderen Seite liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 2,06 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt wird Zhejiang Shibao basierend auf verschiedenen Kriterien bewertet. Während die fundamentale Bewertung "Schlecht" ausfällt, zeigt die Performance der Aktie eine deutliche Outperformance im Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating führt. Die technische Analyse ergibt ein gemischtes Bild, mit einer "Schlecht"-Bewertung auf der Basis des 200-Tage-Durchschnitts und einem "Neutral"-Rating auf der Basis des 50-Tage-Durchschnitts.