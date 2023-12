Zhejiang Shibao Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Zhejiang Shibao wurde in den letzten Monaten intensiv im Netz diskutiert. Die Diskussionsintensität war erhöht, was positiv bewertet wird. Allerdings zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Tendenz, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Zhejiang Shibao-Aktie überkauft ist und daher ein schlechtes Rating erhält. Eine längerfristige Betrachtung ergibt jedoch eine neutrale Bewertung, da der RSI der letzten 25 Handelstage stabil ist.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie derzeit sowohl im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage als auch der letzten 200 Tage eine neutrale Bewertung erhält.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Shibao mit einem Wert von 33,5 deutlich über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Aktie wird daher als überbewertet eingestuft und erhält eine schlechte Empfehlung.

Insgesamt ergibt die Analyse ein schlechtes Rating für die Zhejiang Shibao-Aktie, sowohl aufgrund von technischen als auch fundamentalen Faktoren.