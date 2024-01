Zhejiang Shibao Aktie: So kann es nicht weitergehen!

Die Zhejiang Shibao-Aktie wird derzeit als überbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 29,62 liegt, was einem Abstand von 93 Prozent zum Branchen-KGV von 15,34 entspricht. Auf fundamentaler Basis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Empfehlung.

Aus einer technischen Analyse ergibt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Zhejiang Shibao-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 2,28 HKD lag. Der letzte Schlusskurs betrug 2,13 HKD, was einem Unterschied von -6,58 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 2,22 HKD, was einem Unterschied von -4,05 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Im Bereich der Dividendenpolitik schüttet Zhejiang Shibao derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 4,86 Prozentpunkte, weshalb auch hier eine "Schlecht"-Einstufung erfolgt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen eine Zunahme positiver Kommentare über Zhejiang Shibao beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen positiven Trend und die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Zudem wurde über Zhejiang Shibao deutlich mehr diskutiert als normal und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Zhejiang Shibao-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien eine eher durchwachsene Einschätzung, wobei sowohl negative als auch positive Aspekte berücksichtigt werden müssen.