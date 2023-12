Zhejiang Shibao Aktie: Es ist noch schlimmer als es aussieht!

Der Relative Strength Index (RSI) der Zhejiang Shibao-Aktie zeigt, dass die Aktie überkauft ist und eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ist der RSI auf 25-Tage-Basis neutral bewertet. Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,57 Prozent erzielt, was 27,26 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Im Branchenvergleich wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet. Die Stimmung für Zhejiang Shibao hat sich jedoch eingetrübt, weshalb die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Trotzdem zeigt die erhöhte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien ein gestiegenes Interesse an der Aktie. Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Zhejiang Shibao ist mit einem Wert von 33 überbewertet und erhält deshalb eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Schlecht" bewertet.

