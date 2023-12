Zhejiang Shibao Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Der Aktienkurs des Unternehmens Zhejiang Shibao hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 32,57 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überperformance von 22,4 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Automatische Komponenten" beträgt -4,86 Prozent, und Zhejiang Shibao liegt aktuell 37,43 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Aktie von Zhejiang Shibao jedoch unter dem Durchschnitt der Branche Automatische Komponenten, wodurch Anleger einen geringeren Ertrag in Höhe von 4,97 Prozentpunkten erzielen können. Aus diesem Grund erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens die Bewertung "Schlecht".

Das Sentiment und der Buzz in der Internet-Kommunikation deuten darauf hin, dass die Stimmung für Zhejiang Shibao in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist. Die erhöhte Aktivität in den sozialen Medien deutet jedoch auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hin. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Zhejiang Shibao-Aktie derzeit im Relative Strength-Index (RSI) mit einem Wert von 83,87 überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Auf Basis des RSI25, der die relative Bewegung über einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, ergibt sich für die Aktie jedoch ein neutraler Wert von 46. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Basis des RSI mit "Schlecht" bewertet.