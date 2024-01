Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Die Stimmung unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es jedoch weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical derzeit bei 9,49 CNH, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 13,61 CNH liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +43,41 Prozent liegt. Auch der GD50 für die letzten 50 Tage steht bei 11,3 CNH, was einem Abstand von +20,44 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass die Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical in den letzten 12 Monaten eine Performance von 38,45 Prozent erzielt hat. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt nur um 0,22 Prozent gestiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +38,22 Prozent für Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical. Auch im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor, der eine mittlere Rendite von -2,05 Prozent hatte, liegt die Aktie mit 40,49 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält sie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical wird sowohl der RSI7 als auch der RSI25 herangezogen. Der RSI7 liegt derzeit bei 46,93 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 39,81, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.