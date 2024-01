Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Der Aktienkurs von Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical liegt im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor um 38,45 Prozent höher. Dies zeigt eine positive Entwicklung von mehr als 40 Prozent. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Arzneimittel"-Branche in den letzten 12 Monaten von 0,49 Prozent, liegt Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical mit 37,95 Prozent deutlich darüber. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical liegt bei 31,74. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 44, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral".

Die Diskussion in den Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical eingestellt waren. Es gab jedoch auch negative Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen. Auf Basis der Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical-Aktie sowohl auf der längerfristigen (200-Tage-Durchschnitt) als auch auf der kurzfristigen Basis (50-Tage-Durchschnitt) positive Bewertungen erhält. Der längerfristige Durchschnitt beträgt 9,41 CNH, während der kurzfristige Durchschnitt bei 11,15 CNH liegt. Beide Werte liegen über dem letzten Schlusskurs, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt. In Summe erhält Zhejiang Shapuaisi Pharmaceutical auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Gut"-Rating.